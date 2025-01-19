¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ý²¦¡¢²¦¾­¡¢´ýÀ»¡¢22¡Ë¤¬1·î19Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¡Ö¥Ý¡¼¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè18²óÄ«ÆüÇÕ¾­´ý¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÎËÜÀï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È2²óÀï¤ÇÉþÉô¿µ°ìÏºÏ»ÃÊ¡Ê25¡Ë¤È¸á¸å2»þ¤«¤éÂÐ¶É¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤Ï¸ø¼°Àï½é¼ê¹ç¤¤¡£¿¶¤ê¶ð¤Î·ë²Ì¡¢Àè¼ê¤ÏÉþÉôÏ»ÃÊ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÃíÌÜ¤Î2²óÀï¡ª°ËÆ£±Ã²¦¤¬²òÀâ¤ËÅÐ¾ì¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡ËÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Ï¡¢Ä«ÆüÇÕ8²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£²áµî¤Ë¤ÏÍ¥¾¡4²ó¡¢½àÍ¥¾¡1²ó