¸µAKB48¤ÎÃæÌî°ê³¤¡Ê24¡Ë¤Èº´Æ£ÈÞÀ±¡Ê24¡Ë¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦ÃæÌÜ¹õTRY¤Ç½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤­¤£¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¯¤ß¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë½éµéÊÔ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿2¿Í¤¬Â¨¶½¥À¥ó¥¹¤ä²Î¾§¤Ê¤É¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤Û¤«¡¢´ÑµÒ¤È¤Î¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ä¥°¥Ã¥ºÃê¤»¤ó²ñ¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£Ìó5Ç¯¤Û¤É½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸½Ìò»þÂå¤Ï½êÂ°¥Á¡¼¥à¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¸òÎ®¤¬¤Ê