½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPeel the Apple¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹õÖ¿ºÚ¡¹»Ò¡Ê21¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¹õ¥ï¥ó¥Ô¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¡Ö¹õÖ¿ºÚ¡¹»Ò2025¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ªÅÏ¤·²ñ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¼«¿È¤ÎÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò·Ç¤²¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥á¥¤¥¯¤òÀ°¤¨¤ë³Ú²°¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹Å¼°ÌîµåÉô¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î·Ð¸³¤â