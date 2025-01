ほとんどの薬には、アルコールと一緒に服用しないように呼びかける注意書きがありますが、薬との相性に気をつけなければならないのはアルコールだけではありません。健康的で人気のある食べ物や飲み物のうち、処方薬との相性に気をつけなければならないものを、専門家が5つ解説しました。Five healthy diet staples that may interact with prescription drugshttps://theconversation.com/five-healthy-diet-staples-that-may-int