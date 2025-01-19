¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤ÎÂç³ØÀ¸6¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ºòÇ¯11·î¡¢¸©¤ÈÄ¹ºê»Ô¡¢Ä¹ºêÂç¤Ç¤Ä¤¯¤ë³ËÊ¼´ïÇÑÀäÄ¹ºêÏ¢Íí¶¨µÄ²ñ¤¬Æ±»Ô¤Ç³«¤¤¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¡£¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Ê¥¬¥µ¥­¡¦¥æ¡¼¥¹ÂåÉ½ÃÄ¡×¤Î13´üÀ¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¡Ø³Ë¤Ê¤­À¤³¦¡Ù¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ºò½Õ¤ËÆþ³Ø¤·¤¿Ä¹ºêÂç°å³ØÉô¤Ç¤Î³Ø¶È¤ÎËµ¤é¡¢³ËÊ¼´ï¤ò½ä¤ë¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó