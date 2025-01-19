¸µHKT48¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÈþµ×¡Ê23¡Ë¡á·§ËÜ¸©½Ð¿È¡á¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²¼Ãå¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÇº»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌÜ¤òÈ¿¤é¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤ª¤·¤ê¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤À¤±½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¹õ¤Î¥Ö¥é¡¢T¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÈ©Ãå¤È¤¤¤¦»É·ãÅª¤Ê²¼Ãå»Ñ¤òÈäÏª¡£¥½¥Õ¥¡¡¼¤Î¾å¤Ç¤ª¿¬¤ÈÇØÃæ¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤ÇØÃæ¡¢Èþ¿¬¡¢ÈþµÓ¤òÂç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤³¤ÎÅê