Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤¬ÆâÍð¼óËÅ¡¦¿¦¸¢ÍðÍÑ¤ÎÍÆµ¿¤Ç£±£¹Æü¤Ë¹´Â«¡ÊÂáÊá¡Ë¤µ¤ì¤¿¡£ºòÇ¯£±£²·î£³Æü¤ËÈó¾ï²ü¸·»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤«¤é£´£·Æü¤Ö¤ê¤À¡£¸½¿¦ÂçÅýÎÎ¤ÎÂáÊá¤Ï·ûÀ¯»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏºÛ¤Ï¤³¤ÎÆü¸áÁ°£³»þ¤´¤í¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«Îá¾õ¤òÈ¯ÉÕ¤·¡ÖÈïµ¿¼Ô¤¬¾Úµò¤ò±£ÌÇ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÕúÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«Á°Èïµ¿¼Ô¿ÒÌä¡ÊÎá¾õ¼Â¼Á¿³ºº¡Ë¤Ï£±£¸Æü¸á¸å£²»þ¤«¤é£´»þ´Ö£µ£°Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤êÈó¸ø³«¤Ç¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤¿