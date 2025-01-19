ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡ØNNN¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¡Ç25¡Ù(Ëè½µÆüÍË24:55¡Á)¤Ç¤Ï¡¢ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ø¤³¤³¤Ë¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¡¢»à¤¬¤¢¤Ã¤¿ Âç¿ÌºÒ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡Ù(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî)¤ò¡¢¤­¤ç¤¦19Æü¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ÉÙÂå¤µ¤ó¤ÎÊè»²¤ê¤ò¤¹¤ëÎëÌÚ°ìÇÏ¤µ¤ó¤ÈÍ¤°ì¤µ¤ó¤é¡á2024Ç¯1·î17Æüºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é30Ç¯¡£²õÌÇ¤·¤¿¿À¸Í¤Î³¹¤ÏºÆ³«È¯¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢ÈïºÒ¤Îº¯À×¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£¡ÖÁÛÁü¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¡ÖÀïÁè¤Î¤è¤¦¤Ê¸Å¤¤½ÐÍè»ö¡×¤È¤¤