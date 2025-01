早期アクセスがスタートしている人気ゲーム「Path of Exile 2」で、管理者アカウントがハッキングされて大量の一般ユーザーがアイテムを奪われたことが明らかになりました。Hacker Broke into ‘Path of Exile 2’ Admin Account, Hijacked Wave of Charactershttps://www.404media.co/hacker-broke-into-path-of-exile-2-admin-account-hijacked-wave-of-characters-2/Path of Exile 2の開発元であるGrinding Gear Gamesのゲーム