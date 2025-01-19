¥¹¥º¥­¤Î¼ÒÄ¹¤ä²ñÄ¹¤ò40Ç¯°Ê¾åÌ³¤á¡¢»°Ãû±ß¤ÎÇ¯´ÖÇä¤ê¾å¤²¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦Í­¿ô¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤¿ÎëÌÚ½¤»á¤¬ºòÇ¯12·î25Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µýÇ¯94¡£³¤³°¿Ê½Ð¤ÎÀ®¸ù¤ä¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤È¤Î»ñËÜÄó·È¤Ê¤É¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê·Ð±Ä¼êÏÓ¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬¸©¤òÁÇÄÌ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥Ë¥¢​¿·´´Àþ¤Î¹©»ö¤ËÈ¿ÂÐ¤·¡¢Àî¾¡Ê¿ÂÀÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¯¼£Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤âÀäÂç¤À¤Ã¤¿¡£ÎëÌÚ»á¤È¿Æ¸ò¤¬¸ü¤«¤Ã¤¿À¯¼£²òÀâ¼Ô¤Î¼Ä¸¶Ê¸