女優裕木奈江(54)が18日までにインスタグラムを更新。16日、死亡が発表された米映画監督のデビット・リンチ氏を悼んだ。裕木は「We are saddened by his departure,but his work will live on in cinematic art history.Thank you for including me in your work.(彼の死は悲しいですが、作品は映画の歴史に生き続けるでしょう。あなたの作品に参加させて下さってありがとうございます)」とつづり、リンチ氏とのツーショット写