¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/19¡Û¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¤Î±Û²¬Íµµ®¤È¾¾ºêÍ´²ð¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØA Year with Frog and Toad¡Á¤¬¤Þ¤¯¤ó¤È¤«¤¨¤ë¤¯¤ó¡Ù¡Ê2025Ç¯5·î31Æü¡Á6·î1Æü¡§°¦ÃÎ¡¦½ÕÆü°æ»ÔÌ±²ñ´Û¡¿6·î6Æü¡Á8Æü¡§Âçºå¡¦¥µ¥ó¥±¥¤¥Û¡¼¥ë¥Ö¥ê¡¼¥¼¡¿6·î12Æü¡Á22Æü¡§Åìµþ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó·à¾ì¡Ë¤Î¾å±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¢¡¤Õ¤©¡Á¤æ¡Á±Û²¬Íµµ®¡õ¾¾ºêÍ´²ð¼ç±é¡ÖA Year with Frog a