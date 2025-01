オープンワールドRPG「原神」の運営元として知られるCognosphereが、アメリカの連邦取引委員会(FTC)から、児童のプライバシー保護違反およびガチャに関して不当表示を行っていたと申し立てを受けた件で、2000万ドル(約31億円)の解決金の支払いと、16歳未満のユーザーによる親の同意なしのゲーム内購入禁止措置に合意しました。Genshin Impact Game Developer Will be Banned from Selling Lootboxes to Teens Under 16 without Par