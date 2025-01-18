ÂÐÌÌ¥­¥Ã¥Á¥ó¤ÈÊÉ¤Å¤±¥­¥Ã¥Á¥ó¤Î¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤Ç¤¢¤ë¡¢¡Ö?·¿¥­¥Ã¥Á¥ó¡×¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£È¾Ç¯Á°¤Ë²È¤ò·ú¤Æ¤¿Æü´©½»¤Þ¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢ÊÉÂ¦¤Ë¥³¥ó¥í¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Ë¥·¥ó¥¯¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿?·¿¥­¥Ã¥Á¥ó¤òºÎÍÑ¡£É×ÉØ¤ÇÆ±»þ¤ËÄ´Íý¤ÈÀö¤¤Êª¤òÊ¬Ã´¤Ç¤­¤ë¡¢¹­¤¤ºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬¥¢¥Ã¥×¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ÇÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥­¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡ªÉ®¼Ô¤Ï¡¢É×ÉØ