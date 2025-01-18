55ºÐ?Ì¾ÏÆÌò?¤È°¦Ç­¤È¤ÎÆü¾ï¤¬ÏÃÂêÇÐÍ¥¤Îº´Æ£ÆóÏº¡Ê55¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ØÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºòÇ¯12·î¤ËÅÔÆâ¤Î¸ø±é¤Ç»ÒÇ­¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿º´Æ£¡£Åö½é¤Ï¡Ö·Ù²ü¤Î¤ß¡×¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å½ù¡¹¤Ë´·¤ì¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö²æ¤¬²È¤Îµ®ÉØ¿Í¡¦¥Ç¥é(Ç­¡¢6¥ö·î)¤¬¡¢½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±¤º¤ê²ó¤ê¡¢ºô¤â±Û¤¨¤Æ¥­¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤âÀøÆþ¤·¡¢ËÍ¤¬Èè¤ì²Ì¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤ÇºÊ¤¬µ¢Âð¡£°­¹Ô»°Ëæ¤òºÊ¤ËÊó¹ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢¹âµ®¤ÊÎá¾î¤Î