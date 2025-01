日本の有名歌手が海外を満喫する様子を自身のインスタグラムで紹介。驚きの姿に注目が集まった。投稿ではランチの様子や、森の中に作られたプールのようなところで泳ぐ様子など海外旅行を楽しんでいる様子を複数公開。「I had a valuable experience there(貴重な体験をしました)」と英字で綴ると、#未知なる世界 とタグ付けしている。位置情報に「この地球のどこか」と入れた投稿では「A lot of mud, put on my body.They