ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¤×¤ê¤­¤å¤¢¡ª¡Ù¤è¤ê¡¢Âè49ÏÃ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Âè49ÏÃ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¼¡×¤è¤êËÜºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¡ØÆ°Êª¡Ù¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ØÆ°Êª¤â¿Í¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ª¡Ù¡£¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ø¤ß¤ó¤Ê ¤Ê¤«¤è¤·¡ª¤ï¤ó¤À¤Õ¤ë¡Á¡ª¡Ù¡£ Æ°Êª¤È¿Í¤¬ÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤¹³¹¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¿¥¦¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸¤¤È»ô¤¤¼ç¡¢Ç­¤È»ô¤¤¼ç¤Ê¤É¡¢Æ°Êª¤È¿Í