¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¤ÎÉ×¤Ç°å»Õ¤ÎÌÚ²¼Çî¾¡»á¤¬£±£¸Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹­¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£ÌÚ²¼»á¤Ï¤³¤Î²ñ¸«¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÃ±¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¡ÖËÜÆü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¹Á¼ÒÄ¹¤Î²ñ¸«¤Ï¡¢ÁûÆ°¤Î¤ªÏÍ¤Ó¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¡¢·ë²Ì¤ò¸«¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¡£¤À¤±¡¢¤Îµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¡©¤È¤ÎÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤«¤Ê¡©¡×¤È