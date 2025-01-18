毎回紹介されるお手軽ですぐにマネしたくなるお料理レシピが大人気の『家事ヤロウ!!!』。放送に合わせてレシピや家事の情報が更新される公式Instagramは、じつに286万人以上（2025年1月時点）のユーザーにフォローされています。1月14日（火）に放送された『家事ヤロウ!!!』では、料理家・和田明日香さんが定番料理の失敗しない作り方を伝授する新企画「和田明日香の絶対失敗しないメシ」がスタート！井ノ原快彦さんと松岡昌宏さ