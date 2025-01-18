第2ラウンド、ショットを放つ星野陸也＝PGAウエスト・ニクラウス・トーナメントコース（ゲッティ＝共同）米男子ゴルフのアメリカン・エキスプレスは17日、カリフォルニア州ラキンタのPGAウエスト・スタジアムコースなど3会場（いずれもパー72）で第2ラウンドが行われ、28位から出た星野陸也が1イーグル、4バーディー、1ボギーの67で回り、通算10アンダーの134で首位と6打差の20位に浮上した。久常涼は7アンダーの47位で金谷拓