「トランスジェンダーの狂気を終わらせる」と発言するトランプ氏。大統領就任後、軍隊や学校などからトランスジェンダーを排除するなどの大統領令に署名するかもしれません。当事者の権利はどうなるのか、20日の就任式を前に、NNNニューヨークの末岡寛雄支局長と深掘りトークします。■就任前に駆け込みで…第2次トランプ政権を待つアメリカ社会報道局ジェンダー班白川大介プロデューサー：間もなくトランプさんが大統領に就任す