本格的な受験シーズンの到来です。大学入学共通テストがきょうから全国一斉に始まり、県内でもおよそ3500人が試験に挑んでいます。 【写真を見る】大学入学共通テスト山形県内６会場で始まる県内志願者は３４９２人 県内では6つの会場で試験が行われ、このうち志願者がおよそ1700人と最も多い山形市の山形大学小白川キャンパスでは、受験生たちが高校や塾の先生の激励を受け、気合を入れて会場に向かっていました。