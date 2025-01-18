■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (8001) 伊藤忠 東証プライム (7172) ＪＩＡ 東証プライム (7201) 日産自 東証プライム (2809) キユーピー 東証プライム (1812) 鹿島 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4676) フジＨＤ 東証プライム (7974) 任天堂 東証プライム (2220)