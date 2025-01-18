国際通貨基金（ＩＭＦ）が１７日、今年の韓国の経済成長率を２．０％と予想した。昨年１１月に発表した数値と同じだ。その間「１２・３非常戒厳事態」と尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領弾劾案の国会通過など国内の政局混乱が続いたが、ＩＭＦは予測値を維持した。これは政府（１．８％）と韓国銀行（韓銀、１．９％）の予測値より高く、韓国開発研究院（ＫＤＩ、２．０％）と同じ。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ、２．１％）よりは低