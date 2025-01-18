中国の宇宙ステーション宇宙応用システムに関する進展状況説明会が上海で開催された。その中で、中国有人宇宙飛行の宇宙応用システム総合機関である中国科学院宇宙応用工学・技術センター（宇宙応用センター）が、「国家宇宙実験室としての中国の宇宙ステーションは、今後10〜15年の運用期間中に1000件以上の研究を実施するとともに、科学普及と国際協力を積極的に実施する予定だ」と明らかにした。中国新聞網が伝えた。中国の100