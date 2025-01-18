とちぎテレビ 国土交通省は１７日、日光などの５つの地域で追加導入する自動車用の「地方版図柄入り」ナンバープレートのデザインを公表しました。 日光のナンバープレートは世界遺産・日光東照宮の陽明門やしめ縄をあしらっています。 手数料の金額の公表は３月ごろで４月ごろから事前申し込みを受け付け、５月ごろから取得できます。