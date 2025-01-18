きょう18日と、あす19日に行われる「大学入学共通テスト」が全国の651の会場で始まりました。本格的な受験シーズンの幕開けです。今年の大学入学共通テストには、およそ49万5000人が志願し、全国の651の会場で2日間にわたり実施されます。初日の18日は地理歴史、公民と国語、外国語の筆記、英語のリスニング試験が行われます。また、今回のテストから高校の新課程で必修科目となった「情報I」の科目が新しく加わるほか、教科・科目