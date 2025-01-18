大学入学共通テストの会場に向かう受験生ら＝18日午前、東京都文京区の東大本格的な入試シーズンの幕開けとなる大学入学共通テストが18日、全国651会場で2日間の日程で始まった。出願者は昨年より3257人多い49万5171人となり7年ぶりに増えた。現行の学習指導要領に対応した最初の試験で、6教科30科目から7教科21科目に大きく再編。19日には「情報」が初めて実施され、現役生向けの「情報1」ではプログラミングやデータ活用につい