大学入学共通テストが１８日午前、全国各地で始まった。２０２２年度から実施された高校学習指導要領に対応した初のテストとなる。インフルエンザが流行するなか、マスク姿の受験生が各地で会場入りした。１８日は地理歴史・公民、国語、外国語、１９日は理科と数学、情報が出題される。大学入試センターによると、共通テストを使う国公私立の大学や短大などは計８３８校で、志願者は４９万５１７１人で７年ぶりに増加した。現