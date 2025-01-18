ロッテからポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた佐々木朗希（23）が日本時間18日朝、自身のインスタグラムで、ドジャースとマイナー契約を結んだことを発表した。大谷翔平、山本由伸とチームメートになる。【もっと読む】佐々木朗希「25歳ルールを知らなかった説」…あれだけ《メジャー、メジャー》と言いながら「とても難しい決断でしたが、野球人生を終えて後で振り返ったときに、正しい決断だったと思えるよう頑