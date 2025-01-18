「満票じゃないの？」【もっと読む】イチローと大谷翔平、天才2人の「決定的な差異」とは？？球界でも驚きの声が上がった。昨16日の野球殿堂入りメンバー発表。オリックスやマリナーズなどで日米通算4367安打のイチロー（51=マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）は、引退から5年以上が経過した「プレーヤー表彰」の資格1年目にして選出されたものの、期待された史上初の満票での殿堂入りは逃す結果となったのだ。オ