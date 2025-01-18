昨年7月の東京都知事選でみられたほどの“旋風”は吹いていないようだ。【もっと読む】維新吉村代表が石丸新党と連携前向きのトンチンカン、「政治屋の一掃」に危機感ゼロのお気楽ぶり前広島県安芸高田市長の石丸伸二氏（42）が立ち上げた地域政党「再生の道」のことだ。石丸氏は今夏の都議選（定数127）に候補者を擁立する意向を示したものの、「政策はここでは出さない。（候補者）各人の良識、判断に任せたい」とし、議案