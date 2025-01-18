昨年11月の出直し選で、兵庫県の斎藤元彦知事が再選してから、17日で2カ月。「まさかの返り咲き」の後も県政の混乱は続く。再選直後から公職選挙法違反疑惑が浮上し、今なお収束の気配は見えない。【もっと読む】兵庫県選管が立花孝志氏の“斎藤元彦アシスト”を問題視…「2馬力選挙」規制は実現するのか疑惑の発端は投開票3日後の昨年11月20日、県内のPR会社「merchu」（メルチュ）の折田楓代表の告白だった。投稿サイトに「