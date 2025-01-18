【話題の現場 突撃ルポ】#32【新春特別号の記事はこちら】2024年で営業終了…大阪ミナミの“魔窟”「味園ビル」に魅せられた一夜“大阪ミナミの魔窟”こと味園ビルの2階テナント部分にひしめく飲食店が昨年末をもって営業を終了。地下にあるライブホール「味園ユニバース」では音楽ライブなどが予定されるが、5月にはビル自体が解体予定だ。最期の雄姿を見届けるべく昨年12月に味園ビルを訪れた日刊ゲンダイ記者は見事に魔窟の沼