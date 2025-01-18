次男の耳鼻科受診時に長男の右耳が聞こえないことが判明した忍者ママ(@mother_ninja_)さん。驚きと同時にショックを受けていました。大学病院で詳しい検査を勧められ、数日後に大学病院へ行きます。検査が終わり、医師から告げられたこととは…？落ち込む忍者ママさんにかけた医師の言葉は優しさにあふれたものでした。『長男の難聴に気づけなかった話』ダイジェストでごらんください。 ©mother_ninja_ ©