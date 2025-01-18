阪神からポスティングシステムを行使してメジャー移籍を目指していた青柳晃洋投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、フィリーズと契約合意したと、フィラデルフィアの地元メディアのローバー記者がＸでが報じた。米東部時間１７日午後５時（日本時間１８日午前７時）に交渉期限を迎え、その時点での発表はなかったが、期限を超えた後の発表という滑り込みでの合意となった模様だ。同記者は「右腕の青柳晃洋が、春季キャンプ