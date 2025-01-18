韓国の非常戒厳事態から40日余りが過ぎた。【注目】なぜ？政党支持率で与党が野党「共に民主党」を上回るその間、「民意」にも新たな変化が見られた。最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表を取り巻く不安感が表面化したのだ。戒厳・弾劾の局面が現職大統領の逮捕という前例のない事態を経て、早期大統領選挙の局面に移行し、世論は本格的に次期大統領候補の「トップ」に注目し始めた。これまで政治情勢を支配して