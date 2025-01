TVアニメ『俺だけレベルアップな件』(通称『俺レべ』)のSeason2『俺だけレベルアップな件 Season 2 ‐Arise from the Shadow‐』が1月よりスタート。LiSAによるオープニングテーマ「ReawakeR(feat. Felix of Stray Kids)」が配信された。自分だけがレベルアップする力を手に入れ、人類最弱兵器と呼ばれる最低ランクのハンターから強くなっていく主人公・水篠旬の壮絶な運命を描く本作。Season2では、影の兵士を従わせること