TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Ø²¶¥ì¤Ù¡Ù¡Ë¤ÎSeason2¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï Season 2 ¡¾Arise from the Shadow¡¾¡Ù¤¬1·î¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£LiSA¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖReawakeR¡Êfeat. Felix of Stray Kids¡Ë¡×¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤À¤±¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¿ÍÎàºÇ¼åÊ¼´ï¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÇÄã¥é¥ó¥¯¤Î¥Ï¥ó¥¿¡¼¤«¤é¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦¿å¼Ä½Ü¤ÎÁÔÀä¤Ê±¿Ì¿¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£Season2¤Ç¤Ï¡¢±Æ¤ÎÊ¼»Î¤ò½¾¤ï¤»¤ë¤³¤È