佐々木朗希投手【ロサンゼルス共同】プロ野球ロッテの佐々木朗希投手（23）が17日（日本時間18日）、米大リーグで大谷翔平（30）が所属するドジャースへの入団を自身のインスタグラムで発表した。海外フリーエージェント権を持たないため、ポスティングシステムでの移籍を目指していた。佐々木はインスタグラムにドジャースの帽子の写真を投稿し「とても難しい決断でしたが、野球人生を終えて後で振り返ったときに、正しい決断