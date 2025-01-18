¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê37¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê43¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¹â¹»2Ç¯À¸¤Î17ºÐ¡¢´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò½ñ¤­½é¤á¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£´õ¶õ¤ÏÇÉ¼ê¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥¨¥Ã¥È¾å²¼¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Öº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢½ñ¤­½é¤á¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£5¸Ä¤°¤é¤¤¤«¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄËÜÅö¤Ë½¬»ú¤¬ÆÀ