2月23日よりWOWOWにて放送・配信がスタートする内野聖陽主演の『連続ドラマW ゴールドサンセット』の場面写真が公開された。 参考：Hey! Say! JUMP 中島裕翔、『ゴールドサンセット』で連続ドラマＷ初出演ポスター＆予告も 白尾悠による同名小説を実写映像化する本作は、心に傷を抱えた人々が人生を見つめ直すヒューマンドラマ。脚本・監督は、『黒い家』やNHK大河ドラマ『風林火山』、特集