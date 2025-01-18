「アカデミー賞を受賞！」「カンヌ映画祭で受賞！」――。海外での日本映画の“快挙”が華々しく報じられる一方で、近年、これまで表沙汰にならなかった監督の俳優に対する性暴力やミニシアターでのパワハラ、低賃金に長期労働、人手不足、ジェンダー格差など、映画業界のさまざまな問題が可視化され、業界全体の構造見直しが叫ばれている。課題の洗い出しから、具体的な解決法の提示にまで踏み込んだ話題の新書『日本映画の「働き