*は金融株（）は予想1株利益、単位:ドル 21（火） ３Ｍ（1.66） ユナイテッド航空（3.04） シーゲイト（1.86） ネットフリックス（4.22） 22（水） Ｐ＆Ｇ（1.87） ジョンソン＆ジョンソン（2.00） トラベラース゛*（6.58） 23（木） テキサス・インスツルメンツ（1.22） アメリカン航空（0.64） 24（金） アメックス*（3.04） ベライゾン（1.09） ※予定は変更になる場合がありま