＜01月17日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1379) ホクト 東証プライム [ 1,815.0 | -1.30% ] (1618) 野村エネ資源 東証ETF [ 21,720.0 | +0.09% ] (1686) ＷＴメタル 東証ETF [ 2,414.5 | +1.02% ] (2323) ｆｏｎｆｕｎ 東証スタンダード [ 969.0 &#1