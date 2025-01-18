＜01月17日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1401) エムビーエス 東証グロース [ 764.0 | +1.32% ] (1555) 日興Ａリート 東証ETF [ 2,298.0 | -0.21% ] (2222) 寿スピリッツ 東証プライム [ 2,163.0 | -0.46% ] (2540) 養命酒 東証プライム