＜01月17日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1345) 日興リート隔 東証ETF [ 1,664.5 | -0.03% ] (135A) ヴレインＳ 東証グロース [ 1,554.0 | -7.50% ] (1446) キャンディル 東証スタンダード [ 552.0 | -1.77% ] (1550) ＭＸ海外株式 東証ETF [ 6,077.0 &#1