TBS·Ï¡Önews23¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤¬17Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹­¡Ê52¡Ë¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤ò½ä¤ê¡¢°ìÉô½µ´©»ï¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢Æ±¶É¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡Ê72¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤ò¥È¥Ã¥×¤ÇÊó¤¸¤¿¡£¹Á¼ÒÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¸Â¦¤ÏÃæµï¤Î½÷À­¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï23Ç¯6·î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö¤Ä