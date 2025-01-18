宝塚歌劇団は17日夜、8月10日での退団を発表している星組トップ礼真琴の東京・日本武道館公演「ANTHEM−アンセム−」について、初日18日の開演時間を遅らせると発表した。劇団によると「機材トラブルにより、公演準備に遅れが生じている」ためといい、開幕公演となる18日分を当初の午後2時半から同5時に変更するという。劇団は「お客さまには、多大なるご迷惑をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます」と謝罪。当初公演分