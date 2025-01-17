韓国発のファッションブランド「マーティンキム（Matin Kim）」が、阪急うめだ本店でポップアップストアを開催する。期間は1月22日から1月28日まで。 【画像をもっと見る】 ポップアップでは、24年秋冬コレクションのアイテムをラインナップ。ニットやカーゴパンツなどのアパレルに加えて、バッグやウォレット、ビーニーなどのアクセサリーも揃える。また、ポップアップ期間中は会場でバッグ類を購入すると、ランダムでロゴTシ