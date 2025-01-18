¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/18¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¤¬2024Ç¯12·î14Æü¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë2025Ç¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚ¥É¥é9¡ÖÁêÂ³ÃµÄå¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë21»þ¡Á¡ËÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£ºùÅÄ¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Î¿·¥Ø¥¢¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢½éÄ©Àï¤Î¿·¥Ø¥¢¢¡ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢½é¤Î¿·¥Ø¥¢¤Ë´î¤ÓÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÇÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ëÀìÌç¤ÎÃµÄå¡¦³¥¹¾¼·À¸¡ÊÀÖÁ¿¡Ë¤¬¡¢µÙ³ØÃæ¤Î°åÂçÀ¸¡¦»°ÉÙ